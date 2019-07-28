Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срокаГазета.Ru 09:16
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС. Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.
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