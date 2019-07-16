Энергетика

«Северный поток» остановят на плановое техобслуживание до конца июляРоссийская газета 04:00

Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены для проведения плановых работ по техобслуживанию с 16 по 30 июля 2019 года, сообщили в компании Nord Stream AG.
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«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
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Интерфакс01:29
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