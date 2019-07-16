Энергетика
«Северный поток» остановят на плановое техобслуживание до конца июляРоссийская газета 04:00
Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены для проведения плановых работ по техобслуживанию с 16 по 30 июля 2019 года, сообщили в компании Nord Stream AG.
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Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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