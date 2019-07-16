Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяцаИнтерфакс 01:29

Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше. График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".
Читать в источнике
с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.
Интерфакс01:29

Подробнее о событии

«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Армия и оружие

Российским военным запретят рассказывать о службе

Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Здоровье

В Новосибирске больных с инфарктом начнут лечить в клинике Мешалкина

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться

В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
Экономика

Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы

По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой

Обновлено в 10:19
Политика

Бывший федеральный канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

Кристиан Керн занимал пост федерального канцлера Австрии с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.
Обновлено в 10:45
Кино

Джордж Мартин отказался учитывать мнения фанатов «Игры престолов»

Обновлено в 05:08
Кино

Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
Обновлено в 10:55
Политика

Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Экономика

Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Обновлено в 12:40
Политика

Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов

Обновлено в 10:33
Кино

Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Политика

Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика

Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк

Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Кино

Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа

Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Политика

Bellingcat обвинил правительство Украины в финансировании неонацистов

По этим данным, в 2019 году правительство Украины направило 8 млн гривен (свыше 300 тыс. долларов) на «национально-патриотические образовательные проекты».
Обновлено в 11:41
Экономика

Американские биржевые индексы поднялись

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
Обновлено вчера в 21:31
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное