Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяцаИнтерфакс 01:29
Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше. График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.Интерфакс01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться
В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
Обновлено в 12:38
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Общество
Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой
Обновлено в 10:19
Политика
Бывший федеральный канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Кристиан Керн занимал пост федерального канцлера Австрии с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.
Обновлено в 10:45
Кино
Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»
Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
Обновлено в 10:55
Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.
Обновлено в 11:22
Экономика
Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
Обновлено в 12:40
Политика
Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов
Обновлено в 10:33
Кино
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев.
Обновлено в 10:51
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Прямо как в шоу-бизнесе: Пугачева и Галкин посетили Рижский зоопарк
Сам Галкин, показывая сыну Гарри жабу, заявил, что она "прямо, как в шоу-бизнесе", а жене Николаева, которая хотела покормить грустную лошадь булочкой, посоветовал хотя бы вынуть ее из пакета.
Обновлено в 08:26
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа
Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Политика
Bellingcat обвинил правительство Украины в финансировании неонацистов
По этим данным, в 2019 году правительство Украины направило 8 млн гривен (свыше 300 тыс. долларов) на «национально-патриотические образовательные проекты».
Обновлено в 11:41
Экономика
Американские биржевые индексы поднялись
Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
Обновлено вчера в 21:31