Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

с чего всё началось

Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше. График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

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