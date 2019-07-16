Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июляКоммерсантъ 02:32

Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG. Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

Подробнее о событии

«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Канаде упал легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Обновлено в 14:29
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Космос

В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач

О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика

Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка.
Обновлено в 09:12
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Космос

Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников

Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено в 08:22
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Покупка Турцией у России ЗРК С-400 подрывает потенциал американского военного самолета F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
Обновлено в 11:45
Авто

SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным

На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

Обновлено в 04:30
Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»

27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом с клубом из Арнема.
Обновлено в 11:49
Авто

Volkswagen представил новую механическую трансмиссию

Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки

Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.
Обновлено в 08:28
Космос

Американские астронавты собираются лететь на Луну с русскими

Американцы полетят на Луну только вместе с русскими.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастья

В конце светская львица пожелала счастья Куперу и Леди Гаге и отметила, что последняя может только радоваться такой свалившейся на нее популярности в России, ведь она принесет ей много денег.
Обновлено в 10:49
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное