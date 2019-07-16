Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июляКоммерсантъ 02:32

Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG. Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

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«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
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Специалист по кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) смог взломать аккаунт в Instagram всего за считанные минуты.
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Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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