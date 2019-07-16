Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июляКоммерсантъ 02:32
Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG. Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах.
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:28, Вашингтон
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