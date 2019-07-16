Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG. Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах.

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Спорт Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.

Футбол Президент «Флуминенсе»: «Предложения ЦСКА по Педро не было» Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур опроверг информацию о том, что ЦСКА предложил за форварда клуба из Рио-де-Жанейро Педро 12 миллионов евро.

Наука Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни 40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.

Политика На Украине вступил в силу закон об украинском языке Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Космос Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ» Российские астрономы отследили обсерваторию "Спектр-РГ", сообщает пресс-центр ИКИ РАН.

Происшествия В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Происшествия Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Авто Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры.

Армия и оружие Российским военным запретят рассказывать о службе Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.

Политика В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Общество Медведев оценил ход благоустройства Тулы Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.