Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июляКоммерсантъ 02:32

Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG. Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

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«Северный поток» остановили на плановый ремонт

REGNUM03:19

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15
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Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
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Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Правительство одобрило законопроект об ограничениях на вейпы и кальяны

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и об ограничении использования вейпов и кальянов.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте

Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Общество

В Днепре закрыли на ремонт мост, из-за которого Зеленский поспорил с мэром

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что из-за пари с президентом Украины Владимиром Зеленским закрывает на ремонт Центральный мост города до 14 сентября.
Обновлено в 05:29
Политика

США собираются предложить России новую ядерную сделку

Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье

Врачи в Москве спасли 17‑летнюю девушку с редкой формой язвы желудка

Врачи Морозовской детской больницы в Москве спасли 17-летнюю девушку, поступившую с острыми болями в животе и подозрением на аппендицит, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:20
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Экономика

Алмаз редкого лимонного оттенка добыли в Архангельской области

Обновлено в 03:33
Технологии

Хакеры взломали кошелек MyDashWallet. Атака длилась два месяца

Хакеры взломали кошелек MyDash Wallet в середине мая и имели доступ к информации пользователей до 12 июля.
Обновлено в 05:11
Политика

Гриценко потребовал арестовать Луценко

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко рассказал о желании увидеть генпрокурора Украины Юрия Луценко на допросе в качестве подозреваемого или арестованного.
Обновлено в 04:51
Авто

В Японии представлен обновленный Nissan Skyline

На японский рынок обновленный Nissan Skyline выйдет осенью по цене от 40 тысяч долларов за 300-сильную версию.
Обновлено в 04:16
Политика

Украина продлила запрет на российские товары

Украинский кабмин продлил запрет на ввоз в страну товаров из России до 31 декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Команда Зеленского попросит Раду собраться на внеочередное заседание

Советник президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в четверг, 18 июля, планируется проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения нескольких инициатив.
Обновлено в 04:09
Политика

Политологи перечислили губернаторов с худшим политическим менеджментом

Глава Алтая Олег Хорохордин и глава Калмыкии Бату Хасиков попали на последние строчки рейтинга политической устойчивости губернаторов России.
Обновлено в 04:58
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
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