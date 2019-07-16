Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».

«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля

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