Энергетика
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июляКомсомольская правда вчера в 08:35
Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфаксвчера в 01:29
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