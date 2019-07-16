Энергетика

«Северный поток» остановили на плановый ремонтREGNUM 03:19

Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

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«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

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ТАСС02:10

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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