Энергетика

«Северный поток» остановили на плановый ремонтREGNUM 03:19

Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфакс01:29

Подробнее о событии

«Северный поток» остановился

Lenta.ru04:56

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°01:50

«Северный поток» приостановил работу

News.ru02:33

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъ02:32

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАСС02:10

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБК03:15

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфакс01:29
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Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Наука

Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Экономика

«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

Обновлено в 07:12
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 07:36
Авто

Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров

Ранее компания объявила о старте приема заказов на новый седан Volvo S60, а также запустила производство бронированных версий кроссовера XC90.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Ночью в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола

155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» заплатят за поведение болельщиков

За пиротехнику с обоих клубов возьмут по 25 тысяч рублей, столько же придется заплатить руководству "Локомотива" за баннер фанатов "Мы против fan-id".
Обновлено в 10:31
Транспорт

Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу

Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

США предложили Путину ядерную сделку

Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Здоровье

Центры соцобслуживания Тюменской области получили новые микроавтобусы

Обновлено в 08:48
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Общество

Глава Екатеринбурга рассказал, когда будет готова концепция храма

Обновлено в 11:47
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну

Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман

Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
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