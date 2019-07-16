Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонтREGNUM 03:19
Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
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Алексей Миранчук: "Зенит" или "Спартак"? Что должно случиться, чтобы я туда перешел?"»
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" отметил, что не хочет переходить в другой российский клуб.
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Россияне увидят лунное затмение
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Общество
На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек
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Обновлено в 13:59
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
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Экономика
Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.
Обновлено в 07:08
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
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Политика
«Мы могли предотвратить сотни смертей»: основатель Bellingcat о том, как сайт расследовал катастрофу MH17
Обновлено в 13:15
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»
27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом с клубом из Арнема.
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В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Политика
Во Франции министр подал в отставку из-за фото обедов с лобстерами
Министр экологических преобразований, экс-председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи уволился после публикации о его роскошных обедах за счет бюджета.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
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Обновлено в 06:29
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» заключили соглашение о сотрудничестве
Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин и руководитель "Беларусьфильма" Владимир Крачевский подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов, передает ТАСС.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первом достижении сына
На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.
Обновлено в 13:48