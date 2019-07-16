Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонтREGNUM 03:19
Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
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Экономика
Алроса подписала соглашение о создании алмазного СП в Зимбабве
По условиям соглашения, Алроса получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона – 30%.
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Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
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В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Здоровье
В Зауралье до зимы отремонтируют 15 больниц
До конца года в Зауралье отремонтируют 15 медучреждений.
Обновлено в 02:28
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
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Обновлено в 07:35
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Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства
Эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства и показателей по отдельным видам экономической деятельности, где рост не превышает 3 процентов, по предыдущим данным ведомства.
Обновлено в 13:58
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Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
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Обновлено в 08:12
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На Украине вступил в силу закон о госязыке
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Обновлено вчера в 17:49
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
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В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский обсудил с Меркель по телефону ситуацию в Донбассе
«Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования», — говорится в сообщении.
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Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
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ЖКХ
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Происшествия
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В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Армия и оружие
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Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
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Гаджеты
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