Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.

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