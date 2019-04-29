«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в годИзвестия 19:19

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Экономика Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Армия и оружие Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам.

Политика Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Технологии Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

Гаджеты Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019 Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.

Авто Назван топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России Эксперты назвали десять машин бизнес-класса, ставших самыми популярными в марте этого года.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Общество Правила без опасности Согласно требованиям «Правил безопасности при разработке месторождений открытым способом», вступивших в силу в прошлом году, к 1 января 2022 года такие инновации появятся на каждом угольном разрезе страны.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".

Политика Девять претендентов поборются за пост президента Казахстана Всего в ЦИК заявления на участие во внеочередных выборах подали девять претендентов. Этап выдвижения проходил с 10 по 28 апреля.

Баскетбол «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.

Экономика ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.

Здоровье МВД просит приоткрыть врачебную тайну Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».

Театры В Казанском ТЮЗе прошел спектакль для особенных детей В Казанском театре юного зрителя прошел показ первого в городе детского спектакля «Дикий» с тифлокомментированием и сурдопереводом.

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Кино Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.

Единоборства Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".

Происшествия Boeing 767 приземлился с горящим двигателем Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.