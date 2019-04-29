Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в годИзвестия 19:19
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами
Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам.
Обновлено в 19:45
Политика
Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.
Обновлено в 18:17
Культура
Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Как сообщало ИА REGNUM, победу в конкурсе присуждали по результатам зрительского голосования.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Технологии
Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха
Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
Обновлено в 17:01
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Культура
Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)
"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Авто
Назван топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты назвали десять машин бизнес-класса, ставших самыми популярными в марте этого года.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Общество
Правила без опасности
Согласно требованиям «Правил безопасности при разработке месторождений открытым способом», вступивших в силу в прошлом году, к 1 января 2022 года такие инновации появятся на каждом угольном разрезе страны.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
Девять претендентов поборются за пост президента Казахстана
Всего в ЦИК заявления на участие во внеочередных выборах подали девять претендентов. Этап выдвижения проходил с 10 по 28 апреля.
Обновлено в 09:34
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Театры
В Казанском ТЮЗе прошел спектакль для особенных детей
В Казанском театре юного зрителя прошел показ первого в городе детского спектакля «Дикий» с тифлокомментированием и сурдопереводом.
Обновлено в 03:51
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Кино
Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале
Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.
Обновлено в 18:01
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 4:2
Обновлено в 11:38