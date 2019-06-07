Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия вчера в 14:30
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ
Financial Oneвчера в 14:13
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Неизвестные ограбили дом депутата Рады
Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
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Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент
Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.
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Минфин ждёт от КНР уведомления для размещения ОФЗ в юанях
Минфин ждёт от властей Китая окончательного уведомления о готовности к размещению на постоянной основе облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов.
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Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
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Зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом?
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ВМС США опубликовали видео сближения кораблей РФ и США
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
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Было возбуждено уголовное дело, участника форума отпустили под подписку о невыезде.
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Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
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Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
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Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
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Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
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Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
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Происшествия
СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Культура
Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня
Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
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Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
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Почти все здоровые люди имеют участки видоизмененных клеток
Около 95% здоровых людей имели заплаты видоизмененных клеток в хотя бы одной из 29 исследованных тканей, включая почку, мышцы и печень, сообщают исследователя в журнале «Наука» 7 июня.
Обновлено вчера в 03:56
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В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 09:10
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
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Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.
Обновлено в 04:11
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02