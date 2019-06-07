Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель

Российская газета14:34

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

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Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ

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Оператор «Северного потока — 2» привлёк 80% необходимых инвестиций

Rambler News Service13:55

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Вестник Кавказа14:31

Миллер заявил, что все партнеры по «Северному потоку - 2» подтвердили свое участие

ТАСС14:24
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