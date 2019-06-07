Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Миллер оценил сроки строительства датского участка «Северного потока - 2»

Газета.Ru16:29

Оператор «Северного потока — 2» привлёк 80% необходимых инвестиций

Rambler News Service13:55

Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель

Российская газета14:34

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Известия14:30

Миллер заявил, что все партнеры по «Северному потоку - 2» подтвердили свое участие

ТАСС14:24

Миллер оценил сроки строительства участка «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском15:40

Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ

Financial One14:13
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Интернет

Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину

Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено в 15:24
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

Обновлено в 18:38
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Политика

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Игры

Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni

Согласно утечке, история RPG расскажет о противостоянии двух планет — Даны и Рены.
Обновлено в 19:53
Политика

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Политика

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену

У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Экономика

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено в 20:39
Гаджеты

Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено в 20:49
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Технологии

Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов

Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено в 14:34
Происшествия

КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге

По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Общество

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено в 20:29
Футбол

Азар обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Реал»

Мадридцы объявили, что с 28-летним бельгийцем будет подписан пятилетний контракт.
Обновлено в 17:20
Общество

Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку

Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 18:28
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