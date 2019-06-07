Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Миллер оценил сроки строительства датского участка «Северного потока - 2»

Газета.Ru16:29

Миллер оценил сроки строительства участка «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском15:40

Миллер: Северный поток-2 еще можно запустить в 19г, если Дания даст разрешение -- ИФ

Financial One14:13

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Известия14:30

Миллер заявил, что все партнеры по «Северному потоку - 2» подтвердили свое участие

ТАСС14:24

Оператор «Северного потока — 2» привлёк 80% необходимых инвестиций

Rambler News Service13:55

Датский участок «Северного потока - 2» построят за 5 недель

Российская газета14:34
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В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
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Самые ужасные наряды «Премии МУЗ-ТВ 2019»

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Финансируемое NASA исследование изучает инопланетные формы жизни

Вполне возможно, что инопланетная жизнь может состоять из совершенно иных форм материи и энергии, чем человеческие существа, которых нам еще предстоит идентифицировать или обнаружить.
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Обновлено в 14:15
Армия и оружие

О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
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Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Наука

Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы

Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова

В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Рианна опровергла слухи о расставании с бойфрендом

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В общественном пространстве «Яма» полицейские задержали и увезли в ОВД как минимум 4 человек за распитие спиртного

Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:57
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено в 08:22
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Космос

Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA

Обновлено в 05:26
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