Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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