Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
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Миллер отметил, что надо учитывать, что также потребуются пусконаладочные работы. При этом он отметил, что "капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, уже профинансированы на 80% [с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года]".ТАСС14:24
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