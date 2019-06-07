«Северный поток – 2» профинансирован на 80%Известия 14:30

Миллер отметил, что надо учитывать, что также потребуются пусконаладочные работы. При этом он отметил, что "капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, уже профинансированы на 80% [с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года]".

с чего всё началось

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

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