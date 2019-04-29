Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в годИзвестия 19:19
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив
Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань.
Обновлено в 21:09
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover
Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Инцидент произошел на 23-м километре Минского шоссе.
Обновлено в 11:48
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Культура
Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)
"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43