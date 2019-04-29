«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в годИзвестия 19:19

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

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