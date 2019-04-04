Энергетика

«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»РИА Новости 07:06

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 40%, в общей сложности по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб, сообщает пресс-служба "Газпрома".
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«Северный поток - 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»

Газета.Ru07:18

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РИА Новости07:06

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Росбалт05:26

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РЕН ТВ06:56

Уложено 40% «Северного потока - 2»

Finam.Ru06:44
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