Экономика

РЕН ТВРЕН ТВ«Северный поток — 2» находится в безрисковой зоне по срокам завершения

Сроки реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2" находятся в бесрисковой зоне. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.
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«Газпром» оценил возможные сроки запуска «Северного потока — 2»

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