Политика

«Северный поток - 2» сделает «Нафтогазу» «очень плохо»NewInform 09 марта в 10:05

Украинские эксперты полагают, что «Северный поток - 2» сделает «Нафтогазу» «очень плохо». «66% прибыли «Нафтогаза» Украины, чтобы не говорили, - это плата за транзит российского газа», - пишет украинское издание «Главред».
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Пока вы спали: США ударят по газовым гигантам России

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Украинский эксперт ждет проблем, которые начнутся у Киева из-за «Северного потока — 2»

Народные новости09 марта в 11:29

Эксперт предупреждает о проблемах, грозящих Украине из-за «Северного потока-2»

Новостной фронт09 марта в 12:00

«Северный поток - 2» сделает «Нафтогазу» «очень плохо»

NewInform09 марта в 10:05

Главред (Украина): «Будет плохо». Эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за «Северного потока-2» (Главред)

ИноСМИ09 марта в 02:26

«Нафтогаз» допустил полную потерю транзита газа из-за «Северного потока»

РБК04 марта в 20:02
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Экономика

Госдума обсудит законопроект о пересчете пенсий

Сегодня, 12 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении порядка индексации пенсии для малообеспеченных пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады

Обновлено в 06:17
Происшествия

В СК сообщили о допросе мэра Рязани

Следователи доставили исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова на допрос по делу о получении взятки в особо крупном размере, которое возбудили против его заместителя Сергея Пашкевича и других лиц.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Валентин Гафт опроверг сведения о своей госпитализации.
Обновлено в 07:11
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

Обновлено в 05:47
Общество

Фридман стал самым богатым жителем Лондона

Обновлено в 04:25
Политика

Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером ЕС

Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.
Обновлено в 08:09
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Политика

Банк России выпустил монету с изображением Крымского моста

Обновлено в 07:18
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Космос

«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе

"Роскосмос" опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Ростовчанин отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus

Обновлено в 06:36
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия

Полиция обнаружила брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском

Обновлено в 05:51
Политика

Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации

Обновлено в 07:04
Политика

В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков

МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Политика

Помощник Порошенко рассказал, как выпивает президент Украины

Обновлено в 07:59
Энергетика

ЛУКОЙЛ оценил потери нефтяников от продажи топлива в России в ₽50 млрд

Получилось, что расчетные цены правительства оказались выше экспортного нэтбека и реальной цены продажи топлива на бирже, а потому нефтяникам пришлось доплатить в бюджет 3,6 тыс. руб. за каждую тонну.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Макет гранаты нашли у иностранки в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево у иностранки нашли макет гранаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров

Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 08:05
Общество

Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Актер Валентин Зейфер подорвался на боеприпасе

Обновлено в 08:18
Общество

Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды на Байкале

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по розливу воды на Байкале на соответствие нормам.
Обновлено в 07:08
Политика

В Киеве назвали «классическим фейком» фото с «побегом» Порошенко

Обновлено в 07:48
Общество

Самый высокий небоскреб в «Москва-Сити» построят за 30 млрд рублей

Самый высокий жилой небоскреб в России и Европе, который строится на территории «Москва-Сити», будет завершен в течение пяти лет.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Спецназ штурмом взял отдел МВД в Воронежской области

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД в Новоусманском районе Воронежской области.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Бизнесмен-педофил в Ярославле изнасиловал пять школьниц

Обновлено в 07:21
Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
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Andriy Kobolyev
Украинский бизнесмен
Chief Executive Officer of Ukrainian state energy company Naftogaz. In October 2014 Mr. Kobolyev was named in Fortune magazine's "top 40 under 40 " for his reform efforts at Ukraine's energy giant.
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