Экономика

«Северный поток-2» закончат к концу годаУтро.ru вчера в 07:00

Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость топливной магистрали оценивается в €10 миллиардов. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Строительство первой нитки «Северного потока — 2» планируется завершить в ноябре 2019 года

RT на русскомвчера в 11:07

Стало известно, когда завершится строительство «Северного потока – 2»

Газета.Ruвчера в 07:28

Nord Stream 2 ведёт переговоры о привлечении кредитов на 6 млрд евро

Говорит Москвавчера в 03:29

Первая и вторая нитки Nord Stream 2 будут готовы в ноябре и декабре

Интерфаксвчера в 05:45

Оператор «Северного потока - 2» назвал сроки завершения строительства первых двух веток

ТАССвчера в 05:39

Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябре

РИА Новостивчера в 05:37

Строительство первой нитки «Северного потока-2» закончат в ноябре

РБКвчера в 06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено вчера в 13:41
Космос

Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта

Первый в 2019 году пилотируемый полёт к Международной космической станции отложен на 14 марта.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии

Обновлено вчера в 22:45
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт

Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами

Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
Обновлено в 01:08
ЖКХ

В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе

Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Москве из-за гололеда объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Обновлено в 00:32
Политика

МИД России изучит статью WP о «тайном предложении» Пхеньяну

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Москва осенью 2018 года якобы предложила Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на строительство Россией АЭС в Северной Корее.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

В России начали продавать Fiat Doblo с более мощным двигателем

Итальянская компания Fiat привезла в Россию новую версию коммерческого фургона Fiat Doblo, оснащенную более мощным мотором, – 1,4-литровым двигателем T-Jet с отдачей 120 «лошадок».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO

Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам.
Обновлено вчера в 18:56
Авто

KIA презентует компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве

Тест-драйвы начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической стороне кроссовера пока не известно.
Обновлено в 01:21
Интернет

Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения

Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.
Обновлено в 00:47
Здоровье

В Перми закрывают школы, гимназии и лицеи на карантин по ОРВИ и гриппу

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:07
Общество

Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабевшей нацвалютой

Цены на смартфоны iPhone понизятся в странах с ослабленной национальной валютой по отношению к доллару.
Обновлено в 00:46
Общество

МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%

Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В окрестностях Читы горит полигон ТБО

Обновлено вчера в 23:31
Авто

Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле

"Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.
Обновлено вчера в 05:34
Политика

Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке

Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем

Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Против высказались 321, за — 298 депутатов.
Обновлено вчера в 19:24
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России в прошлом году

Обновлено вчера в 23:29
Здоровье

Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Все детские сады и школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости жителей острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) и гриппом.
Обновлено в 01:18
ещё по теме
Главное