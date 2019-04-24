Политика
«Северный поток-2» уже проложен по дну Балтийского моря на 44 процентаOnline47.ru 07:17
Напомним, что газопровод "Северный поток-2" пролегает по дну Балтийского моря с территории Ленинградской области в Германию. Его общая протяженность составляет 1220 километров, а мощность - 55 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год.
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Экономика
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Турция стала лидером рейтинга стран Европы по объему строительства торговых центров в 2018-м.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Авто
Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Экономика
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза
Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Теннис
Хачанов проиграл четвертый матч подряд
C начала сезона 22-летний Хачанов проиграл больше половины матчей – 8 из 15.
Обновлено в 12:19
Общество
В Петербурге решили вместо судебного квартала построить Арт-парк
В Петербурге отказались от строительства «судебного квартала», вместо этого решили возвести Арт-парк, рассказал президенту Путину врио главы города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Помощник командира ЛНА Хафтара находится в Москве с гостевым визитом
Высокопоставленный помощник ливийского командира Халифы Хафтара пребывает в Москве в среду, 24 апреля.
Обновлено в 11:40
Авто
У трех моделей SUV-сегмента в России изменили цены
Российские дилеры пересмотрели ценники трех моделей сегмента SUV.
Обновлено в 00:16
Экономика
Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами
Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено в 12:32
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Средняя зарплата врачей за шесть лет выросла на 120%
Средняя заработная плата врача в России выросла в 2018 году на 120% по сравнению с показателем 2012 года и достигла 75 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом на итоговой коллегии министерства в среду.
Обновлено в 07:08
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08