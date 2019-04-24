Политика

«Северный поток-2» уже проложен по дну Балтийского моря на 44 процентаOnline47.ru 07:17

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" пролегает по дну Балтийского моря с территории Ленинградской области в Германию. Его общая протяженность составляет 1220 километров, а мощность - 55 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год.
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Германия похвалила «Северный поток-2»

Lenta.ru11:18

«Газпром» уложил более 1 тысячи км труб «Северного потока — 2»

ФАН08:02

«Газпром» уложил уже 44% «Северного потока - 2» по дну Балтийского моря

ТАСС07:09

Берлин «приятно удивлен» качеством документации по «Северным потокам»

РИА Новости07:41

Середина не за горами: «Северный поток — 2» проложили на 44%

Фонтанка.Ру07:30

Построено более тысячи километров «Северного потока — 2»

News.ru07:54

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 44%

REGNUM08:42
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Экономика

Россия стала второй в Европе по объему торговых строек

Турция стала лидером рейтинга стран Европы по объему строительства торговых центров в 2018-м.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Авто

Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego

Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
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Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Экономика

Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза

Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Теннис

Хачанов проиграл четвертый матч подряд

C начала сезона 22-летний Хачанов проиграл больше половины матчей – 8 из 15.
Обновлено в 12:19
Общество

В Петербурге решили вместо судебного квартала построить Арт-парк

В Петербурге отказались от строительства «судебного квартала», вместо этого решили возвести Арт-парк, рассказал президенту Путину врио главы города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Гаджеты

В Россию приходит смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Помощник командира ЛНА Хафтара находится в Москве с гостевым визитом

Высокопоставленный помощник ливийского командира Халифы Хафтара пребывает в Москве в среду, 24 апреля.
Обновлено в 11:40
Авто

У трех моделей SUV-сегмента в России изменили цены

Российские дилеры пересмотрели ценники трех моделей сегмента SUV.
Обновлено в 00:16
Экономика

Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами

Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Обновлено в 12:32
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Средняя зарплата врачей за шесть лет выросла на 120%

Средняя заработная плата врача в России выросла в 2018 году на 120% по сравнению с показателем 2012 года и достигла 75 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом на итоговой коллегии министерства в среду.
Обновлено в 07:08
Экономика

ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке

По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

«Разозлился»: выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как развиваются их отношения с пианисткой.
Обновлено в 09:39
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
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