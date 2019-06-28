Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход ДанииМосковский Комсомолец вчера в 13:56

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании. Компания передала соответствующее заявление в энергетическое агентство Дании.
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Маттиас Варниг
Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерРИА Новости вчера в 13:06

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