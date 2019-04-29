Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евроLenta.ru 01:42
Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
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СМИ: «Северный поток - 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год
Московский Комсомолецвчера в 18:33
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