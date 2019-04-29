Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евроLenta.ru 01:42

Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Северный поток — 2» сэкономит жителям Европы 8 млрд евро в год

ФАНвчера в 20:53

«Северный поток — 2» может сэкономить Европе до €8 млрд в год

Life.ruвчера в 20:07

Nord Stream 2 AG: «Северный поток – 2» сэкономит европейцам 8 млн евро в год

РЕН ТВвчера в 17:26

«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

RT на русскомвчера в 18:31

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Известиявчера в 19:19

«Известия»: «Северный поток - 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

ТАССвчера в 18:15

СМИ: «Северный поток - 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

Московский Комсомолецвчера в 18:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 01:49
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 09:58
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом в марте выросли на 28%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам марта реализовали 620 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 00:57
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Авто

Составлен ТОП-5 самых ненадежных автомобилей в России

Обновлено в 00:57
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Хоккей

Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Здоровье

Россиян предупредили о неэффективности антибиотиков

В Минздраве России указали на неэффективность антибиотиков в лечении ряда вирусов.
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Авто

Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang

Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:10
Кино

Любительница порно рассказала о большой пользе фильмов для взрослых

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика

ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока

Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28
Политика

Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Теннис

Теннисист Медведев остался 14-м в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:47
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Общество

Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям

Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.
Обновлено в 00:00
Финансы

Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа

От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: вероятно ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Соня Кузьмина превратилась в успешную бизнесвумен и настоящую красавицу

Обновлено в 01:50
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное