Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евроLenta.ru 01:42

Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
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