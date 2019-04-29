Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евроLenta.ru 01:42
Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
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СМИ: «Северный поток - 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год
Московский Комсомолецвчера в 18:33
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Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
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Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
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Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
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На пляже в Великобритании обнаружены останки загадочного существа
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Социалисты победили на выборах в Испании
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Обновлено вчера в 21:15