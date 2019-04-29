Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в годРоссийская газета 00:50

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов. Такая экономия может начаться уже в следующем году, если газопровод построят до конца текущего года, пишет газета "Известия".
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