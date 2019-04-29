«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в годРоссийская газета 00:50

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов. Такая экономия может начаться уже в следующем году, если газопровод построят до конца текущего года, пишет газета "Известия".

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Происшествия ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке ДТП произошло ориентировочно в 11:20 по местному времени. Собралась огромная пробка с двух сторон движения.

Общество Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.

Происшествия Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Авто Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России Авторы исследования изучили доступность новых автомобилей стоимостью 500 тысяч рублей для жителей разных регионов.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Общество Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе» "За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.

Транспорт В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Транспорт Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Экономика Юрий Трутнев: «Значительные бюджетные деньги были просто потеряны» Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.

Энергетика Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Космос Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.

Кино Жан-Люк Годар снимает фильм о «жёлтых жилетах» Знаменитый режиссёр и один из основателей французской новой волны Жан-Люк Годар объявил о съёмках фильма про движение «жёлтых жилетов».

Транспорт Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.

Армия и оружие Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.