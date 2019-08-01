Экономика
«Северный поток-2» построен на 71%Говорит Москва вчера в 10:59
«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:58, Ашберн
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Лиза Галкина призвала всех улыбнуться и быть счастливыми
Маленькая Лиза Галкина призвала всех людей улыбнуться и быть счастливыми.
Обновлено в 01:34
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Ответ России на выход США из ДРСМД назвал военный эксперт
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Общество
В России начнут искать должников по камерам видеонаблюдения
Директор федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что приставы станут более активно использовать камеры видеонаблюдения, чтобы искать должников в городах.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
Ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Skoda выпустит модели Kamiq и Scala в версии Monte Carlo
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено вчера в 08:51
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Хирурги удалили мальчику 526 зубов
Врачи удалили 526 зубов мальчику из индийского города Чиннай.
Обновлено в 01:14
Футбол
Rammstein пригласили посетить матч «Зенита»
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Военные вертолеты вылетели на тушение пожаров в Сибири
Ранее Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 01:53
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в центре Москвы
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
Обновлено вчера в 22:32