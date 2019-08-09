Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 09 августа в 08:07

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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В США заявили об угрозе задержки строительства «Северного потока – 2»

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Задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на 660 млн евро

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Позиция Дании влетит «Северному потоку – 2» в копеечку – Reuters

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Задержка Данией «Северного потока-2» может стоить 660 миллионов евро

КП - Северная Европа09 августа в 13:44
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