Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 08:07
Оценить вероятное удорожание «Северного потока-2» из-за задержки разрешений от Дании пока не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора проекта Nord Stream 2 Стеффена Хартмана.
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Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
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В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно.
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
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Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии
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Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».
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Общество
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
Обновлено в 09:26
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
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Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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Воспитанник «Барсы» Тельо может перейти в «Краснодар»
Как считает Estadio Deportivo, речь идет о «Краснодаре», который хочет заменить травмированного Виктора Классона.
Обновлено в 07:30
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В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
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Политика
Самолет России пролетел над Украиной вопреки запрету
Российский самолет впустили в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Об этом сообщается на странице "Украэроруха" в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:16
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В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
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Тайфун «Лекима» приближается к Китаю
Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".
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Происшествия
В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку
В Петербурге против двух сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело о получении взятки (пункты а, в части 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 08:57
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией
Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
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Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Балтийском море задержали нарушившую границу РФ финскую яхту
Судно игнорировало запросы о выходе на связь и нарушило границу России.
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Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
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Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
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