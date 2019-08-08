Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 08:07

Оценить вероятное удорожание «Северного потока-2» из-за задержки разрешений от Дании пока не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора проекта Nord Stream 2 Стеффена Хартмана.
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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