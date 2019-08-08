Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 08:07
Оценить вероятное удорожание «Северного потока-2» из-за задержки разрешений от Дании пока не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора проекта Nord Stream 2 Стеффена Хартмана.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Киев подготовил 800 полицаев для поэтапной «деоккупации» Донбасса
В Украине подготовили 800 полицейских для деоккупации контролируемых сепаратистами "ЛДНР" территорий Донбасса.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Политика
Китай попросил США «не совать нос» в Гонконг
МИД Китая сделал официальное заявление в связи со вмешательством Соединенных Штатов в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР.
Обновлено в 09:01
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
СК возбудил дело против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Обновлено в 08:26
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Технологии
Отряд «Лиза Алерт» сможет ускорить поиск людей с помощью нейросети
Новейшая технология позволяет сократить обработку фотографий, полученных с беспилотников в исследуемых местах Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" смогут ускорить поиск пропавших людей благодаря новой технологии.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста
Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Футбол
В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»
Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом.
Обновлено в 05:56
Политика
Банки сдали Конгрессу связи Трампа и россиян
8 августа 2019 года стало известно, что несколько крупных американских банков передали Конгрессу документы, касающиеся президента США Дональда Трампа и россиян, с которыми он мог вести дела.
Обновлено в 02:25
Политика
Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии
Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.
Обновлено в 09:09
Авто
В Сети показали гибрид УАЗа и Hummer
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Архангельске вырос спрос на йод
В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.
Обновлено в 08:57