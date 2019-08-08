В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

Политика Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Армия и оружие Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.

Происшествия Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Авто Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем? Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.

Происшествия Возросло число пострадавших при новых взрывах под Ачинском После взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском Красноярского края за медпомощью обратились 12 человек, сообщает ТАСС.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Общество Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Религия Мусульмане Петербурга начали отмечать Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, исповедующие ислам жители Петербурга встречают одно из главных событий года - праздник Курбан-байрам.

Футбол Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК «Салют» в колонии В Белгородской области состоялся матч между командой ИС-4 «Золотой лев» и местным профессиональным футбольным клубом «Салют», выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Экономика Fitch повысило кредитный рейтинг России Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Армия и оружие Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.

Космос Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.

Происшествия В Румынии туристический поезд сошел с рельсов Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

Футбол Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» Лэмпарда Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.