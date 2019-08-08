Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 09 августа в 08:07
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).
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Отсутствие разрешения Дании по «Северному потоку—2» приведет к его удорожанию, узнал Reuters
Газета.Ru08 августа в 10:55
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъ08 августа в 10:39
Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн
ТАСС08 августа в 09:41
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
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