Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроковLenta.ru 09 августа в 08:07

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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Оператор «Северного потока — 2» предупредил Данию о возможных убытках

РИА Новости08 августа в 12:50

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РБК08 августа в 10:50

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Газета.Ru08 августа в 10:55

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро

Росбалт08 августа в 11:10

Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн

Коммерсантъ08 августа в 10:39

Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн

ТАСС08 августа в 09:41
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