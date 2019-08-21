Все шесть республик Северного Кавказа вошли в топ-10 российских регионов с наибольшей просрочкой по выплатам кредитов. Помимо них в топ попали Адыгея и Астраханская область – сообщают составившие рейтинг эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков».

Северный Кавказ не платит по кредитам. Рейтинг

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