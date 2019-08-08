Энергетика

«Северный поток-2» может подорожать из-за отсутствия разрешения ДанииВедомости 11:32

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн). Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на документы Nord Stream 2 AG (оператор проекта).
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