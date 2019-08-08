Энергетика
«Северный поток-2» может подорожать из-за отсутствия разрешения ДанииВедомости 11:32
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия разрешения Дании может составить до 8 месяцев и обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн). Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на документы Nord Stream 2 AG (оператор проекта).
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
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В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
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В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
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Район Белого моря около взрыва на полигоне закрыли
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Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек
Обновлено в 11:23
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МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
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ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
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СМИ: «Спартак» интересуется форвардом «Галатасарая»
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В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
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МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
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Финансы
Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд
Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.
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