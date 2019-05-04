Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моряРоссийская газета вчера в 21:03
Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Хоккей
«Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Фрэттином и Кормье
Как сообщает официальный сайт «Ак Барса», клуб заключил контракты сроком на один год с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.
Обновлено в 02:58
Общество
Переменная облачность и осадки ожидаются в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 4 мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:37
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35
Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Авто
Кроссовер Hyundai Venue за 700 тысяч рублей добрался до дилеров
Обновлено вчера в 04:45
Футбол
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу
"Ливерпулю" повезло хоть в том, что "сороки" уже дышат спокойно – 42 очка в активе, гарантирующие сохранение места под солнцем АПЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 01:36
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Ленинск-кузнечанка при попытке продать ковер потеряла 100 тысяч рублей
Позже горожанка заметила, что с ее счета пропали 100 000 рублей, а попытки связаться с "покупателем" оказались неудачными.
Обновлено в 03:14
Политика
Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов
По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Езда с шишкой на колесе
Обновлено в 02:30
Политика
Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент
Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Туве
Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Происшествия
На Суворовском проспекте иномарка протаранила стену дома
Впоследствии правоохранительные органы уточнили, что четвертого мая, примерно в семь часов утра тридцать минут около жилого дома номер тридцать, расположенного по Суворовскому проспекту, 29-летний водитель авто марки "Volkswagen Polo" не справившись с управлением влетел со всей скорости в стену дома.
Обновлено в 03:30
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено в 03:30
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15