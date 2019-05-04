Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моряРоссийская газета вчера в 21:03
Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
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Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III
Американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в будущем разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Обновлено в 00:21
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Футбол
Экс-игрок «Ахмата»: Думаю, «Зенит» отпразднует чемпионство не в Грозном
Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня, однако для этого необходимо выполнение двух условий: команде Семака нужно не проиграть в Грозном, в то время как «Локомотив» должен потерпеть поражение в Туле.
Обновлено в 03:39
Политика
Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США
Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно родила девочку
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено 02 мая в 21:42
Авто
Эксперты определили лучший автомобиль для дачников
Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Петрозаводске младенца в пакете выбросили с пятого этажа
В Петрозаводске ребенка в полиэтиленовом пакете выкинули с пятого этажа. Об этом местные жители рассказали порталу «Республика».
Обновлено вчера в 17:33
Общество
В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР
По оценкам миссии, дефицит продовольствия составил 1,36 млн метрических т. В прошлом и текущем годах в Северной Корее произвели 4,9 млн метрических т продовольственных культур.
Обновлено вчера в 20:43
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой
Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08