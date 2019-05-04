Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моряРоссийская газета вчера в 21:03

Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
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ТАССвчера в 23:39

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
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Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
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Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца

В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено 02 мая в 21:42
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СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

Обновлено в 05:00
Авто

Эксперты определили лучший автомобиль для дачников

Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году

Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
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Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
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Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Петрозаводске младенца в пакете выбросили с пятого этажа

В Петрозаводске ребенка в полиэтиленовом пакете выкинули с пятого этажа. Об этом местные жители рассказали порталу «Республика».
Обновлено вчера в 17:33
Общество

В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР

По оценкам миссии, дефицит продовольствия составил 1,36 млн метрических т. В прошлом и текущем годах в Северной Корее произвели 4,9 млн метрических т продовольственных культур.
Обновлено вчера в 20:43
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Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено вчера в 17:19
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В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество

Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
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Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
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Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой

Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
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