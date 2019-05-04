Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету малой дальностиЭкономика сегодня вчера в 21:28
Военные Северной Кореи осуществили испытательный пуск ракеты малой дальности. Она полетела в сторону Японского моря. Запуск зафиксировали военные специалисты Южной Кореи.
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Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Обновлено вчера в 07:09
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada
Недавно в России были успешно завершены все тесты нового противотанкового комплекса, разработанного на базе автомобиля Lada.
Обновлено в 03:03
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме в Махачкале, есть пострадавший
Инцидент произошел на территории частного жилого дома в поселке Кривая Балка Кировского района.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Медики назвали привычки, разрушающие позвоночник
Обновлено в 01:00
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому
Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Ромой»
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Туве
Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В МИД предложили вернуть КНДР право на мирный атом
Россия выступает за то, чтобы вернуть КНДР в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после того, как там завершится ядерное разоружение, и вернуть возможность развития мирной атомной промышленности, заявил в пятницу замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Рожков.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Баскетбол
«Портленд» и «Денвер» повторили рекорд НБА, сыграв четыре овертайма
По информации Clutch Points, матч стал вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III
Американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в будущем разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Обновлено в 00:21
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48