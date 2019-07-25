Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракетыВедомости вчера в 19:39
Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства. Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Футбол
Камерунец Н’Жи стал футболистом московского «Динамо»
Ранее сообщалось об интересе к игроку "Марселя" со стороны московского "Спартака". Контракт 25-летнего африканца рассчитан на три года.
Обновлено в 05:33
Политика
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Обновлено в 05:58
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Общество
Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России
Новые правила продажи молочной продукции в России вступили в силу 1 июля.
Обновлено в 04:21
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Обновлено в 04:00
Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49
Политика
Интернет-портал удалил оскорбительное изображение российского флага
Интернет-портал risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение флага России, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Обновлено в 04:23
Космос
Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео
Обновлено в 06:08
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Политика
Матвиенко допустила отдельные уточнения Конституции
Основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:20