Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракетыВедомости вчера в 19:39
Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства. Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае.
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