Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракетыREGNUM 20:08

Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap. О пуске ракет заявили южнокорейские военные, которые отметили, что находятся в состоянии боеготовности.
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В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после новых пусков в КНДР

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
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