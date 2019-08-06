Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap. О пуске ракет заявили южнокорейские военные, которые отметили, что находятся в состоянии боеготовности.

Армия и оружие Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.

Экономика Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Здоровье Алкоголь не стареет Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Футбол «Ливерпуль» покупает бывшего вратаря «Вест Хэма» Адриана Сегодня, 5 августа стало известно о том, что 32-летний бывший вратарь "Вест-Хама" Адриан перешел в "Ливерпуль".

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Космос Робот «Федор» научился философствовать и шутить Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Футбол Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром» "Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.

Политика Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Финансы Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.