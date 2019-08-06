Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракетыREGNUM 20:08
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap. О пуске ракет заявили южнокорейские военные, которые отметили, что находятся в состоянии боеготовности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Армия и оружие
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено в 13:23
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
Из Ачинска эвакуировали почти 4000 человек
Обновлено в 19:03
Здоровье
Алкоголь не стареет
Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 18:12
Футбол
«Ливерпуль» покупает бывшего вратаря «Вест Хэма» Адриана
Сегодня, 5 августа стало известно о том, что 32-летний бывший вратарь "Вест-Хама" Адриан перешел в "Ливерпуль".
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Nokia TA-1174 оказался обычным кнопочным телефоном
Предположительно, Nokia TA-1174 будет представлен уже в текущем месяце.
Обновлено в 10:24
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Космос
Робот «Федор» научился философствовать и шутить
Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:48
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА
Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей
Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено в 19:40
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Футбол
Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»
"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 20:01
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года
В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35