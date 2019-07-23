Происшествия
Северная Корея захватила российское судноLenta.ru вчера в 14:42
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом «Коммерсанту» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.
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с чего всё началось
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".Коммерсантъвчера в 14:21
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Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно
Rambler News Serviceвчера в 07:13
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Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Обновлено 22 июля в 11:36
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено 22 июля в 18:03
Здоровье
Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезагрузку «Блэйда» без своего участия
Обновлено вчера в 23:37
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
Асенсио получил травму в матче с «Арсеналом». Игрока увезли на скорой
По информации СМИ, игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета
Китай 24 июля опубликовал «Белую книгу» по национальной обороне, в которой рассказал о причинах роста оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Требования к палаточным лагерям разработают после трагедии в «Холдоми»
МЧС начало разработку единых требований безопасности в палаточных лагерях после пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:08
Космос
Робот Федор написал первые твиты
Во втором твите робот исправился и указал, что его номер — F-850.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Фракция КПРФ в Заксобрании Иркутской области сняла с сессии все законы для пострадавших в наводнении
Иркутская область, 23.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрей Левченко на сессии 23 июля предложил снять с повестки все вопросы, кроме корректировки бюджета.
Обновлено вчера в 22:32
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам со стороны России.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Заявление Пентагона об иранском дроне повысило цены на нефть
Нефтяные котировки пошли вверх после заявления главы Центрального командования США о втором сбитом иранском беспилотнике.
Обновлено вчера в 16:47
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Спорт
Сборная России по фехтованию победила в медальном зачете ЧМ
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье
Восемь случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области
В Тульской области за первое полугодие зафиксировано восемь случаев бешенства животных.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28