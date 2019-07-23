Происшествия
Северная Корея захватила российское судноLenta.ru 14:42
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом «Коммерсанту» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.
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с чего всё началось
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".Коммерсантъ14:21
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