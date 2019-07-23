Происшествия

Северная Корея захватила российское судноLenta.ru 14:42

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом «Коммерсанту» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.
Читать в источнике
Обсудить6
с чего всё началось

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".
Коммерсантъ14:21

Подробнее о событии

Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками

РИА Новости17:21

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Дождь06:18

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

Коммерсантъ14:21

Северная Корея задержала российское судно около своих берегов

Телеканал 360°08:24

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Rambler News Service07:13

Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море

РБК06:25

КНДР захватила российское рыболовное судно с моряками

Эхо Москвы18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли во время оползня в Турции

Обновлено в 08:48
Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Политика

Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Обновлено в 16:43
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Обновлено в 05:29
Здоровье

Гадюки покусали 10 волгоградцев

В 25-ю городскую клиническую больницу с начала мая поступило 10 жителей Волгоградской области с укусами змей.
Обновлено в 02:55
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Галкин застукал пьяную Пугачеву с предавшей Крым Вайкуле

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
Обновлено в 15:16
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Происшествия

ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была убита возле своего дома

Обновлено в 06:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям

Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено в 17:00
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Технологии

Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми

Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Общество

Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Гаджеты

Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Политика

Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией

Украинская пограничная служба на пропускных пунктах на границах с Россией и Молдавией установила комплексы, которые контролируют перемещение радиоактивных веществ.
Обновлено в 16:21
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38
Политика

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество

Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта

На официальном сайте счётной палаты Р был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».
Обновлено в 13:37
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Главное