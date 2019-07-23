В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".

с чего всё началось

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