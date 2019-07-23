Происшествия
Северная Корея захватила российское судноLenta.ru 14:42
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом «Коммерсанту» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.
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с чего всё началось
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".Коммерсантъ14:21
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Общество
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Политика
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму
Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.
Обновлено в 16:01
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Самолёты РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 23 июля состоялось первое совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая.
Обновлено в 10:40
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Африкантова и Капаклы решили попрощаться с «Домом-2» после свадьбы
Участники шоу "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы, которые недавно заключили брак, решили уйти с проекта.
Обновлено в 04:31
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Музыка
Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего
Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Ковальчук и Чумаков не скрывали чувства на сцене в Юрмале
Обновлено в 14:53
Футбол
В «Крыльях» сообщили, что команду ожидает еще несколько трансферов
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход полузащитника Александра Гацкана в самарскую команду, а также заверил, что клуб в ближайшее время пополнят еще несколько новичков.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Бузова удивила поклонников видео новой песни в стиле 90-х
Поклонники удивлены и заинтригованы - песня явно получилась в стиле начала "90-х" годов.
Обновлено в 04:07