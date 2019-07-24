Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 морякамиГазета.Ru 17:15
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.РБК06:25
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