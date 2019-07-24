Происшествия

Северная Корея захватила российское судно с 17 морякамиГазета.Ru 17:15

Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море

В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.
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Северная Корея задержала российское судно около своих берегов

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Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Rambler News Service07:13

Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море

РБК06:25

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

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