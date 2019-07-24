Происшествия
Северная Корея задержала российское судноRT на русском вчера в 18:12
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер.
Читать в источнике
Оценить230
с чего всё началось
"Ъ" запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией. По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР», сказано в пресс-релизе российского посольства в Северной Корее, выпущенном 24 июля.Коммерсантъвчера в 14:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР рыболовецкого судна
Rambler News Service01:02
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Осознаю, что могу потерять в случае поражения Порье
Важно для себя осознать, на что ты идешь и что можешь потерять.
Обновлено в 03:00
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Китай отказался от участия в гонке вооружений
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены
Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Единоборства
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Обновлено вчера в 10:35
Игры
Tetris Effect можно купить только в EGS. А вот для её запуска нужна платформа SteamVR
Правда, если у пользователя есть гарнитура Oculus Rift, то всё не так плохо, ведь игра поддерживает и платформу OculusVR.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Новые iPhone не получат разъема USB Type-C
Обновлено в 03:00
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Игры
Бывшие разработчики Wolfenstein и DOOM основали новую студию — Bad Yolk Games
Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.
Обновлено в 03:11
Наука
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.
Обновлено 22 июля в 10:30
Технологии
В законе об изоляции Рунета нашли невыполнимые требования
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел в одном из приказов Минкомсвязи к закону об изоляции Рунета невыполнимые требования.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне
Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02