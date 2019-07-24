В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.

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Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом газете "Коммерсант" сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер. Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра.

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