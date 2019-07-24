Происшествия
Северная Корея задержала российское судноRT на русском 18:12
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер.
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с чего всё началось
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".Коммерсантъ14:21
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Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica
Сын лидера «Кино» Александр Цой дал оценку исполнению песни отца «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 20:50
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Наука
В Ульяновске покажут лекцию Анатолия Чубайса
25 июля в 15:00 покажут выступление главы УК Роснано Анатолия Чубайса о создании технологического кластера возобновляемой энергетики в России.
Обновлено в 02:27
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов
Обновлено в 22:32
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Театры
«МК» объявил лауреатов театральной премии
«В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.
Обновлено в 17:57
Общество
Изобретен самый короткий IQ-тест
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии
Обновлено в 16:38
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допрос
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 13:00
Транспорт
Росстандарт предложил сузить парковочные места
Например, если парковка идет вдоль дороги, то ширину парковочного места предлагают снизить до 2 метров.
Обновлено в 01:20
Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро
Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия.
Обновлено в 21:28
Наука
Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток
Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено в 16:53