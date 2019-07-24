Происшествия

Северная Корея задержала российское судноRT на русском 18:12

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер.
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с чего всё началось

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане. Оно было отконвоировано в один из портов КНДР, но вскоре отпущено. Тогда Пхеньян описал произошедшее как "недоразумение".
Коммерсантъ14:21

Подробнее о событии

Северная Корея задержала российское судно около своих берегов

Телеканал 360°08:24

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

Коммерсантъ18:39

Северная Корея задержала российское судно

РИА Новости17:21

Появились подробности захвата Северной Кореей российского судна

Lenta.ru19:39

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Rambler News Service07:13

Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море

РБК06:25

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Дождь06:18
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica

Сын лидера «Кино» Александр Цой дал оценку исполнению песни отца «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 20:50
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика

Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%

Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере

Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Наука

В Ульяновске покажут лекцию Анатолия Чубайса

25 июля в 15:00 покажут выступление главы УК Роснано Анатолия Чубайса о создании технологического кластера возобновляемой энергетики в России.
Обновлено в 02:27
Экономика

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Музыка

Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве

Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17
Наука

Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов

Обновлено в 22:32
Политика

Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией

Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Театры

«МК» объявил лауреатов театральной премии

«В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.
Обновлено в 17:57
Общество

Изобретен самый короткий IQ-тест

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными

Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Происшествия

БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте

Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии

Обновлено в 16:38
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Происшествия

На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае

Обновлено в 21:50
Политика

Мэра Киева Кличко вызвали на допрос

Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 13:00
Транспорт

Росстандарт предложил сузить парковочные места

Например, если парковка идет вдоль дороги, то ширину парковочного места предлагают снизить до 2 метров.
Обновлено в 01:20
Футбол

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами

Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия.
Обновлено в 21:28
Наука

Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток

Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено в 16:53
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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